Mateus Vital, do Corinthians, valoriza volta do Paulistão: 'Temos objetivo'

O meia Mateus Vital, do Corinthians, valorizou o retorno do Campeonato Paulista depois de quatro meses de paralisação causada pela pandemia do novo coronavírus. Após diversas reuniões entre clubes, Federação Paulista de Futebol e órgãos de saúde do Estado, a competição será retomada na próxima semana. O Corinthians vai encarar o Palmeiras na quarta-feira, dia 22, pela 11ª rodada da fase de grupos.

"Treinar agora pensando no jogo, sabendo a data, é importante, já projetamos e temos objetivo. Feliz que o Campeonato Paulista está retornando. Demos o primeiro passo que era voltar a treinar, e agora vamos ter o segundo passo que é voltar a jogar. Me sinto feliz por voltar a fazer o que a gente mais ama. Agora, queremos voltar a jogar e trazer alegrias para a Fiel", afirmou Vital.

O elenco do Corinthians se reapresentou nesta segunda-feira, no CT Joaquim Grava. De acordo com informações passadas pelo clube, o técnico Tiago Nunes "proporcionou situações de jogo e promoveu confronto entre as equipes". O treinador vem esboçando o provável time titular desde a semana passada.

Além das atividades técnicas e táticas, os jogadores realizaram trabalhos físicos. O preparador Michel Huff passou aos atletas trabalho de força com circuito.

A novidade no treino desta segunda-feira foi a presença do meio-campista Xavier, promovido ao elenco profissional pelo técnico Tiago Nunes. Desde a retomada das atividades, outros três jovens já haviam subido para a categoria principal: o goleiro Matheus Donelli e os meio-campistas Roni, Ruan Oliveira e Gabriel Pereira.