Mateus Vital e Sornoza disputam uma vaga no meio do Corinthians

Após ser poupado do treino de segunda-feira por desgaste físico, Mateus Vital viajou com o elenco do Corinthians para Maceió, onde a equipe enfrenta o CSA nesta quarta. Ele disputa uma vaga no meio de campo da equipe com Sornoza.

O técnico Fábio Carille finalizará a preparação do time nesta terça-feira. Na atividade de segunda, ele esboçou a escalação com: Cássio, Fagner, Manoel, Gil e Danilo Avelar; Ralf, Junior Urso e Sornoza; Pedrinho, Gustagol e Clayson.

O lateral-direito Fagner retorna à equipe após cumprir suspensão no clássico contra o Santos. No ataque, Vagner Love sentiu uma lesão e Boselli recebeu o terceiro cartão amarelo. Gustavo voltará a ser titular.

Com as mudanças, o Corinthians tentará acabar com o jejum de vitórias. A equipe não vence há seis partidas, a pior sequência sob o comando do técnico Fábio Carille.

O Corinthians é o atual sexto colocado com 45 pontos, um a mais do que o Grêmio, que está em sétimo. Os quatro primeiros colocados garantem vaga para a fase de grupos, enquanto que o quinto e o sexto precisam disputar os playoffs.