Mateus Vital exalta Vasco em despedida: 'Foi a minha casa e a minha família'

Um dia após ser anunciado oficialmente pelo Corinthians, o meia Mateus Vital se despediu do Vasco com uma mensagem de agradecimento nas redes sociais. O jogador, que estava no clube carioca desde os cinco anos de idade, afirmou que São Januário foi sua "casa" e "família" nestes últimos anos.

'Ainda criança, com apenas cinco anos, cheguei ao Vasco em busca do meu maior sonho. Vesti pela primeira vez a camisa do Gigante na quadra e, depois de alguns anos, pude, enfim, pisar no lendário gramado de São Januário. O Vasco foi a minha casa, a minha família. Foi onde cresci, me tornei homem e fiz grandes amigos, que me ensinaram muito e que vou levar por toda a minha vida", escreveu o jogador de apenas 19 anos.

Uma das promessas do Vasco, Vital acertou contrato com o Corinthians na terça-feira. Ele definiu vínculo de quatro temporadas e deve ser apresentado nesta quinta. "Hoje, sinto como se estivesse saindo da segurança do meu lar em busca de novos horizontes, em busca de novos desafios profissionais e em busca de novos sonhos pessoais", disse o jogador.

"O Vasco é maior que todos nós e serei eternamente grato a esta instituição Gigante e à sua imensa torcida por tudo que fizeram por mim nesses 15 anos.Obrigado por tudo, do fundo do meu coração, Club de Regatas Vasco da Gama!", finalizou o atleta.