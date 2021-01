Mateus Vital festeja 'resposta rápida' e o terceiro gol em quatro jogos

Um dos melhores jogadores do Corinthians na vitória sobre o Sport, por 3 a 0, nesta quinta-feira, na Neo Química Arena, em jogo da 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, Mateus Vital festejou a "resposta rápida" do time, após a goleada sofrida para o Palmeiras na segunda-feira, e mais um gol na competição nacional.

"Conseguimos a vitória depois de um resultado muito ruim. Estávamos muito tristes no vestiário e falamos da importância de conseguir uma vitória sobre o Sport. Ainda bem conseguimos dar uma resposta rápida", disse o autor do segundo gol, a um minuto do segundo tempo, em bela finalização.

O meia afirmou que os três pontos conquistados dão moral para o elenco ainda ter condições de brigar por uma vaga na Copa Libertadores. "Estamos de cabeça erguida, em busca do nosso objetivo." O Corinthians ultrapassou Ceará, Santos e agora está em oitavo lugar na classificação, com 45 pontos.

Mateus Vital também agradeceu ao apoio do técnico Vagner Mancini, que sempre cobra dele maior participação no ataque com finalizações. Ele sabe do meu potencial, sabe que tento agarrar as oportunidades da melhor forma e eu agradeço muito. São três gols nos últimos quatro jogos."

O Corinthians volta a campo na segunda-feira, às 20 horas, para o duelo com o Red Bull Bragantino. Mancini poderá contar com o retorno do zagueiro Gil, que cumpriu suspensão diante do Sport.