Mateus Vital vê vitória diante do Salgueiro como lição para a temporada

Mateus Vital passou por dois marcadores e bateu colocado no canto do goleiro para definir a boa vitória do Corinthians sobre o Salgueiro, por 3 a 0, no sertão pernambucano. O meia espera que o ótimo resultado sirva de lição para a temporada. O time jogou com seriedade desde o início e dominou o confronto todo da Copa do Brasil. Ele espera que seja esta a tônica em 2021.

Desde a temporada passada que o Corinthians sofre com efeito gangorra e não consegue mostrar força em uma competição. Arrancar bem no Paulistão e na Copa do Brasil pode dar confiança para dias melhores.

Leia Também Corinthians cai nos pênaltis e dá adeus ao sonho do bicampeonato da Libertadores Feminina

"Espero que essa imposição sirva de lição. É uma vitória que serve de aprendizado. Tínhamos o empate à disposição, mas não viemos com esse pensamento", afirmou o meia após a terceiro vitória seguida.

Além de triunfar diante do Salgueiro, os paulistas já vinham de vitórias sobre Ponte Preta e São Caetano. Mesmo sendo rivais com nível técnico mais fraco, o resultado positivo é importante para o clube ganhar moral e confiança.

Obediência técnica e tática, não faltaram. Como o próprio Mateus Vital revelou. "O Mancini (Vagner, técnico), pediu para a gente impor um ritmo forte no começo para fazer um gol e ganhar tranquilidade e conseguimos cumprir. Fizemos e buscamos a classificação."

Agora o Corinthians aguarda definição da Federação Paulista para saber se joga no fim de semana pelo Paulistão. Visitaria o Mirassol, no domingo, mas a fase emergencial impede a realização de jogos no estado. Na Copa do Brasil, o próximo rival será outro pernambucano. Encara o Retrô, em Itaquera, em jogo único e sem vantagem do empate no confronto.