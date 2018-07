Matheus Biteco elogia intensidade de treinos do Grêmio Uma semana depois de iniciados os treinos do Grêmio após a pausa das competições oficiais durante a disputa da Copa do Mundo, o volante Matheus Biteco revelou nesta segunda-feira que as atividades comandadas pelo técnico Enderson Moreira têm sido de "muito trabalho e pouca conversa". O time tricolor gaúcho tem ainda três semanas de treinamento até o próximo compromisso oficial - contra o Goiás, no dia 16 de julho, em Porto Alegre, pela 10.ª rodada do Campeonato Brasileiro.