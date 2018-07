Matheus Biteco volta da Alemanha e fica no Grêmio até dezembro A principal novidade no treino desta sexta-feira no CT Luiz Carvalho estava fora dos gramados. O volante Matheus Biteco, de apenas 19 anos, retornou ao clube depois de um período de adaptação ao Hoffenheim, da Alemanha. Ele vai ficar no Grêmio até pelo menos o fim do ano, antes de se apresentar em definitivo ao novo clube.