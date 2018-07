Matheus Carvalho pode ser novidade no ataque do Flu Praticamente desconhecido da torcida, o atacante Matheus Carvalho, de apenas 19 anos, pode ser a novidade na equipe do Fluminense, no domingo, contra o Atlético-GO, em Goiânia. O jovem foi testado como parceiro de Fred no ataque tricolor no treino coletivo desta quinta-feira, nas Laranjeiras.