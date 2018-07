Matheus Carvalho se diz maduro e celebra chance no Flu O atacante Matheus Carvalho pode dizer que aproveitou muito bem a intertemporada no Fluminense. Afinal, o atacante parece ter conquistado a confiança do técnico Cristóvão Borges durante o período de pausa do Campeonato Brasileiro, tanto que foi titular na partida da última quarta-feira contra o Criciúma, quando fez um gol na derrota por 3 a 2. Assim, celebrou as chances que vem recebendo e garantiu que está mais maduro para conseguir se firmar no time.