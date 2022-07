Goleiro forma dupla de ataque com Matheus Cunha em amistoso do Atlético de Madrid

Amistosos de pré-temporada servem para testes e observação do treinador. Mas, na quarta-feira, a palavra "improvisação" ganhou outra dimensão. Durante o duelo com o Numancia, o técnico Diego Simeone escalou um goleiro da base do Atlético de Madrid para atuar como companheiro de ataque do brasileiro Matheus Cunha.

Simeone já havia feito todas as substituições possíveis no amistoso quando o zagueiro Mario Hermoso se lesionou. A única opção restante para não ficar com um a menos em campo era colocar em Campo o goleiro Antonio Gomís. O jovem de 19 anos joga na meta do time B do Atlético de Madrid e não esperava fazer sua estreia fora de posição.

Gomís entrou em campo aos 31 minutos do segundo tempo e pôde atuar por cerca de 15 minutos, até o apito final. Diferentemente do esperado, Gomís conseguiu mostrar habilidade diante dos marcadores do Numancia, equipe da terceira divisão do Campeonato Espanhol.

Apesar de não marcar nenhum gol, Gomís foi elogiado pelos torcedores do Atlético de Madrid pela coragem de atuar fora da posição. A substituição foi tão inesperada, que o goleiro teve de usar o uniforme do zagueiro brasileiro Felipe, que não pôde participar do jogo.

DOSES DE SEROTONINA! A trajetória de Antonio Gomis, de 3º goleiro a atacante! - Banco sentadinho - Hermoso lesiona - Simeone procurando alguém - Camisa do Molina - Banco sorrindo - Drible do goleiro-atacante - Morata imitando - Banco cascando o bico pic.twitter.com/xOG2hG6dl4 — Portal Atleti Brasil (@PortalAtleti) July 28, 2022

O Atlético de Madrid ganhou o jogo amistoso contra o Numancia por 4 a 0. Todos os tentos saíram antes da participação do goleiro Gomís como atacante. Lemar, Angel Correa, Kondogbia e o brasileiro Matheus Cunha assinalaram os tentos da goleada.

PROTESTO

Neste mesmo jogo, a torcida do Atlético de Madrid se mostrou contrária à contratação de Cristiano Ronaldo pela equipe. Durante o amistoso, os torcedores estenderam uma faixa com os dizeres: "Cristiano Ronaldo não é bem-vindo".

Cristiano Ronaldo tem grande vínculo com o rival do Atlético, o Real Madrid. Pela equipe merengue conquistou diversos títulos e deixou seu nome cravado na história da equipe mais popular da Espanha. O astro português ainda não conseguiu se desligar do Manchester United e viu seu nome ser recusado por importante clubes europeus.