Matheus Cunha marca, mas Atlético de Madrid cede empate no fim no Espanhol

O atacante Matheus Cunha esteve perto de se sagrar herói do Atlético de Madrid nesta quinta-feira. O brasileiro marcou o seu primeiro gol no Campeonato Espanhol e colocou a equipe da capital na frente do Levante no placar. Mas o Atlético não sustentou a vantagem e cedeu o empate, por 2 a 2, nos minutos finais, fora de casa, em Valência.

Com o tropeço, o Atlético chegou aos 19 pontos e ocupa o sexto lugar da tabela. O Levante, por sua vez, figura na 19ª e penúltima posição da classificação, com apenas seis pontos.

O importante gol de Matheus Cunha saiu aos 30 minutos do segundo tempo. O argentino Rodrigo de Paul acionou o brasileiro, que bateu na saída do goleiro dentro da área. A festa foi grande do lado atleticano. Mas não durou muito. Pouco após o gol, o técnico Diego Simeone foi expulso por se exceder nas reclamações junto ao quarto árbitro.

Para piorar a situação dos visitantes, o árbitro marcou um duvidoso pênalti, mesmo após contar com o auxílio do VAR, em favor dos anfitriões. No lance, um cruzamento na área, o ataque fez leve desvio e a bola bateu na mão do lateral brasileiro Renan Lodi na pequena área. O juiz

Na cobrança, Bardhi deslocou o goleiro Oblak e decretou o empate na partida aos 44 minutos do segundo tempo. Antes, o mesmo meio-campista já havia buscado a primeira igualdade no marcador, aos 37 da etapa inicial. O Atlético havia inaugurado o placar aos 12, com gol de Griezmann e assistência do zagueiro brasileiro Felipe.

A 11ª rodada do Espanhol teve ainda a vitória da líder Real Sociedad sobre o Celta de Vigo por 2 a 0, fora de casa. Isak e Elustondo marcaram os gols da partida. A equipe visitante chegou aos 24 pontos, na liderança isolada do Espanhol, porém com um jogo a mais que Real Madrid e Sevilla, ambos com 21 pontos. Em outro jogo do dia, Granada e Getafe empataram por 1 a 1.