Matheus Fernandes diz confiar em trabalho de Zé Ricardo para o Botafogo reagir

O volante Matheus Fernandes elogiou o técnico Zé Ricardo e disse crer na recuperação do Botafogo no Brasileirão. A equipe carioca não venceu nas últimas quatro partidas pelo torneio e o último triunfo pela competição aconteceu ainda quando Marcos Paquetá era o treinador do clube, em 26 de julho, por 1 a 0 sobre a Chapecoense, em casa.

"Acho que passamos por um momento difícil, com troca de treinadores e mexeu um pouco com a nossa cabeça. O Zé chegou, organizou o time e temos tudo para melhorar nesse segundo turno. Agora temos de virar a chave e pensar em evoluir", afirmou o meio-campista em coletiva de imprensa nesta terça-feira, após treino do elenco no Engenhão, no Rio.

Em 2018, antes de Paquetá e Zé Ricardo, o Botafogo foi comandado por Alberto Valentim, campeão carioca e que deixou o clube em junho, e Felipe Conceição, demitido após eliminação da Copa do Brasil, em fevereiro. Com o atual treinador, a equipe carioca venceu apenas um jogo, por 2 a 0, contra o Nacional do Paraguai, placar que resultou na classificação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana.

"O nosso time sempre teve uma boa marcação e tem de ter isso. Temos um padrão e começamos a trabalhar um pouco mais a parte ofensiva, coisa que temos pouco. Agora é uma questão de confiança nossa no Zé e dele em nós para as coisas acontecerem", analisou Fernandes.

A próxima partida do Botafogo, a sua primeira no returno do Brasileirão, será contra o Palmeiras, às 21 horas desta quarta-feira, no Allianz Parque, em São Paulo. O time carioca tem 22 pontos ganhos no torneio após 19 rodadas e ocupa a 12ª posição.