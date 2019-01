Matheus Fernandes diz que torcida no Palmeiras o impressionou na arena

O volante Matheus Fernandes, do Palmeiras, confessou nesta sexta-feira ter se assustado com a pressão da torcida alviverde no ano passado, quando estava no Botafogo e foi adversário da equipe. O reforço trazido com contrato por cinco temporadas contou ter ficado arrepiado com os cânticos do público, que a partir deste ano estará a seu favor quando entrar em campo.

O jogador de 20 anos disse estar ansioso para rever a torcida do Palmeiras. "Fiquei todo arrepiado no campo quando ouvi a torcida cantando no Hino Nacional o meu 'Meu Palmeiras'. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Estou louco para ouvir a torcida falando isso, gritando meu nome", afirmou. Na partida, válida pelo Campeonato Brasileiro do ano passado, a equipe da casa bateu o Botafogo por 2 a 0.

Matheus contou em entrevista coletiva ser fã do volante Felipe Melo. "Eu sempre acompanhei o Felipe. Ele é um cara que eu gosto, que admiro. Troquei camisa com ele em um jogo e quando cheguei aqui, ele me acolheu bem. Eu só tenho que aprender com ele", comentou. O ex-Botafogo veio ao Palmeiras em uma transferência de aproximadamente R$ 15,5 milhões.

O Palmeiras terá neste sábado o primeiro teste na pré-temporada. O clube fará um jogo-treino pela manhã contra o Comercial, na Academia de Futebol, sem a presença de imprensa. A estreia no Campeonato Paulista está marcada para 20 de janeiro, em Campinas, contra o Red Bull.