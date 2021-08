Matheus Fernandes é liberado no BID e aumenta opções para Abel no Palmeiras

O técnico português Abel Ferreira ganhou mais uma opção para escalar o Palmeiras. Nesta sexta-feira, o nome do volante Matheus Fernandes apareceu no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF, e está à disposição para o jogo diante do Fortaleza, neste sábado, no Allianz Parque, pelo Brasileirão.

Depois dos laterais-esquerdos Jorge e Piquerez, faltava apenas a liberação do meio-campista, e volta após passagem frustrada no Barcelona. Mesmo sem jogar desde novembro de 2020, quando encarou o Dínamo de Kiev, Matheus Fernandes vem trabalhando forte faz quase um mês para voltar a defender o Palmeiras.

No aguardo da abertura da janela de transferências internacionais para ser inscrito na CBF, Matheus Fernandes fez um vídeo dia desses falando da expectativa de voltar aos gramados com a camisa do Palmeiras. Ele saiu do clube para empréstimo no Barcelona, pouco atuou na Espanha e agora corre contra o tempo para estar apto plenamente.

"Fui muito bem recebido pelo clube. Todo mundo já sabe como eu sou, do meu jeito e facilita a adaptação. O treinador é português, então fica tudo mais fácil e, sempre que pode, ele vem conversar comigo para falar manter a calma", revelou. "Ainda falta um pouco da parte técnica, mas é normal. Ganhei peso, ganhei massa, então é um pouquinho mais difícil a adaptação com o peso. Mas ele me disse: 'É assim mesmo, daqui a pouco você já está leve e solto para poder fazer o melhor pelo grupo'. Espero poder ajudar muito."

O volante recebeu um cronograma especial de pré-temporada, desde sua volta, e após dura sequência de testes e aprimoramento físico, já treina normalmente com os companheiros há mais de uma semana. O Palmeiras conta muito com sua contribuição e até já adiantou que não renovará com Felipe Melo.

Atualmente, Abel Ferreira vem revezando entre os volantes, com Danilo, Patrick de Paula, Zé Rafael e Felipe Melo. Matheus Fernandes é a quinta opção, mas deve ser bastante utilizado quando estiver 100%.