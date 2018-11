Matheus Fernandes mantém os 'pés no chão' no Botafogo, mas sonha com Libertadores

Os seis pontos conquistados diante de Flamengo e Corinthians nas duas últimas rodadas afastaram o Botafogo um pouco da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, mas não iludiram o volante Matheus Fernandes. O jogador garantiu nesta terça-feira que o time alvinegro segue com "pés no chão".

"Acho que a ansiedade é normal, ninguém quer brigar contra o rebaixamento. Tivemos duas vitórias agora que deram um 'up' na nossa equipe. A ansiedade é normal, mas não podemos deixar interferir no resultado dentro de campo. Temos que levar na boa e o Zé (Ricardo, técnico) está sempre conversando com a gente para mantermos os pés no chão e pensarmos em coisas maiores."

Apesar de pregar equilíbrio no comportamento do grupo, Matheus Fernandes sonha com algo melhor para a equipe no fim do campeonato. "Temos conversado que daqui pra frente todos os jogos são finais para nós. Queremos ganhar todos. Também queremos brigar lá em cima na classificação."

O Botafogo volta a jogar pelo Brasileiro na quinta-feira, contra a Chapecoense, na Arena Condá, às 17 horas. "Espero um jogo difícil, assim como eles fizeram contra o Santos também. Assisti à partida e acho que cada jogo é um jogo. Temos que colocar a nossa bolinha no chão e jogar com calma e paciência."

O Botafogo é o 12º colocado no Brasileirão, com 41 pontos, assim como Bahia e Fluminense. O time está seis pontos atrás do Atlético-MG, que soma 47 pontos e ocupa a última vaga para a Libertadores do ano que vem.