Palmeiras encaminha acerto com Matheus Fernandes, do Botafogo

O volante Matheus Fernandes, do Botafogo, deve ser o próximo reforço do Palmeiras para a temporada 2019. O clube paulista considera estar perto de trazer o jogador com uma proposta de cinco anos de contrato, somado ao pagamento de R$ 15,4 milhões por 75% dos direitos econômicos do atleta de 20 anos, que desperta também o interesse do Genoa, da Itália.

Matheus atuou 45 vezes na temporada, com um gol marcado. O Palmeiras se interessou nele por características como a mobilidade e a condição de atuar tanto como primeiro, como segundo volante. O jogador foi revelado no próprio Botafogo e tem passagens pelas seleções brasileira de base. O clube alviverde leva em consideração também o possível potencial de revenda do jovem reforço.

Botafogo e Palmeiras também negociam paralelamente a condição do atacante Érik. Emprestado ao time carioca em 2018, o jogador tem retorno assegurado à equipe paulista, porém existe a possibilidade de ser firmada uma nova passagem dele pelo Rio. Essa questão, inclusive, tem sido levada em consideração durante a negociação sobre Matheus Fernandes.

Para a próxima temporada o Palmeiras já anunciou a chegada do meia Zé Rafael, do Bahia, e do atacante Arthur, do Ceará. Antes desses dois a diretoria efetivou a compra dos direitos econômicos do lateral-direito Mayke, que estava emprestado pelo Cruzeiro. Outro investimento do clube alviverde será tratar a compra do lateral Marcos Rocha, que pertence ao Atlético-MG.