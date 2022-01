Matheus Fernandes é oitavo jogador do Palmeiras a testar positivo para covid-19

O início de temporada não anda sendo fácil para o técnico Abel Ferreira no Palmeiras. Em somente uma semana de trabalhos, o treinador já perdeu oito jogadores por causa da covid-19. O volante Matheus Fernandes foi o último a testar positivo e precisar de isolamento.

O volante passará um tempo em isolamento, se unindo a Weverton, Gabriel Menino, Patrick de Paula, Gustavo Scarpa, Breno Lopes, Rafael Navarro e Deyverson. Todos estão em quarentena, fazendo trabalhos físicos leves.

O treinador português antecipou a volta do Palmeiras ao trabalho por causa da disputa do Mundial de Clubes dos Emirados Árabes Unidos, em fevereiro. A ideia era buscar opções para o time titular.

O Palmeiras vai estrear no Campeonato Paulista no dia 23 de janeiro, diante do Novorizontino, e deve utilizar muitos meninos da Copa São Paulo de Futebol Juniors na competição. Mas alguns reservas também devem atuar na competição para ganharem ritmo.

Com o surto de covid-19 no elenco, Abel Ferreira nem tem como trabalhar com duas formações. Matheus Fernandes devia ser observado no jogo-treino com o Pouso Alegre neste domingo, mas acabou afastado dos companheiros desde sábado, por precaução.

Matheus Fernandes, por sinal, está nos planos para reforçar o Fortaleza. O clube do Nordeste negocia com o Palmeiras um empréstimo do jogador. A resposta, agora, vai demorar um pouco mais por causa da covid-19.

Antes da estreia oficial em 2022, o Palmeiras ainda vai encarar Portuguesa, Juventus e Primavera em jogos-treino. Abel Ferreira espera não perder mais peças para não atrapalhar os planos de trabalho.