Matheus Fernandes pede que Botafogo 'esqueça' vitória recente sobre o Flamengo

O meio-campista Matheus Fernandes pede que o Botafogo se concentre em escrever uma nova história contra o Flamengo, quatro meses depois da semifinal do Campeonato Carioca, quando eliminou o rival com vitória por 1 a 0 e se classificou à decisão do torneio para, em seguida, conquistar o título. Os times voltam a se enfrentar às 19 horas deste sábado, no Maracanã, no Rio, em duelo válido pela 14ª rodada do Brasileirão.

"Serve de exemplo porque fica na história. Mas cada jogo é um jogo. Temos de ter a cabeça no lugar para termos uma grande atuação e sairmos com a vitória", disse o meio-campista em coletiva de imprensa concedida nesta sexta-feira, no CT do clube, no Rio. Outro pensamento do volante é o de que o clássico não pode ser tratado de forma diferente do que outras partidas da competição.

"Temos de atuar da melhor forma, como se fosse qualquer outro jogo. No Brasileirão, todos os times buscam a mesma coisa: o título. Também queremos ficar lá em cima. Temos de ter atenção porque o campeonato é muito difícil", afirmou Fernandes, que, na última partida do Botafogo no Brasileirão, esteve em campo contra o Corinthians.

Na última quarta-feira, na arena corintiana, em São Paulo, a equipe carioca treinada por Marcos Paquetá sofreu com a má pontaria dos jogadores, combinada com grande atuação do goleiro Cássio. No final, o Botafogo saiu derrotado por 2 a 0 e agora vai em busca de recuperação no clássico contra os flamenguistas.

"Claro que queremos fazer gol em todas as partidas, mas não é fácil. Eu sempre digo que me importo mais em ajudar o Botafogo da melhor forma", disse o atacante Rodrigo Pimpão, uma das "vítimas" de Cássio no duelo contra o Corinthians. Após 13 rodadas, o time carioca tem 17 pontos ganhos e está em décimo lugar.

Por terem jogado na quarta-feira à noite e retornado ao Rio apenas no final da tarde de quinta, os titulares do Botafogo realizaram um único treino para o clássico nesta sexta, no campo anexo ao Engenhão, também no período da tarde. Na quinta, eles apenas realizaram um trabalho regenerativo na piscina do hotel onde se hospedaram em São Paulo.