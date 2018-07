Matheus Fernandes se diz pronto para voltar ao Botafogo contra o Flamengo

O volante Matheus Fernandes, do Botafogo, garante que está recuperado de uma contusão no tornozelo esquerdo e se coloca à disposição do treinador Jair Ventura para o clássico contra o Flamengo, neste domingo, às 19 horas, no estádio do Engenhão, no Rio, válido pela 23.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A torção ocorreu na derrota para o mesmo Flamengo no segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil, há duas semanas, no estádio do Maracanã, no Rio, em uma disputa de bola com o meio-campista colombiano Cuellar.

"Fui para o campo e estou à disposição do Jair (Ventura). Se ele achar que dá para me colocar para jogar, quero jogar. Todo jogador que atuar. Não só contra o Flamengo, mas clássico é clássico e vamos para dentro. Temos que vencer", projetou o meio-campista em uma entrevista coletiva realizada após o treino da equipe, nesta quinta-feira.

Matheus Fernandes disse não saber se o técnico botafoguense utilizará um time misto no clássico carioca com o intuito de poupar titulares para o jogo da próxima quarta-feira, dia 13, diante do Grêmio, pela rodada de ida das quartas de final da Copa Libertadores, também no estádio do Engenhão.

"Não sei se ele (Jair Ventura) vai com reserva ou um time misto. Jair sabe o que está fazendo. A gente também está se preparando para a Libertadores e o foco é lá", despistou o volante do time alvinegro de General Severiano.

O comandante do Botafogo - sétimo colocado no Brasileirão, com 31 pontos - tem outro treino marcado para a manhã desta sexta-feira na continuação do preparo da equipe que enfrentará o Flamengo, no qual poderá definir quais serão os 11 jogadores que iniciarão o clássico.