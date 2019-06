Matheus Ferraz sofre lesão grave no joelho e passará por cirurgia no Fluminense

O Fluminense teve nesta terça-feira a confirmação de uma péssima notícia para o restante da temporada. O departamento médico do clube anunciou que a lesão do zagueiro Matheus Ferraz é mais grave do que se especulava. O jogador está com uma ruptura de ligamento cruzado no joelho direito e terá que passar por cirurgia nas próximas semanas.

A entorse no joelho direito aconteceu na derrota para o Athletico-PR por 3 a 0, no último dia 2, na Arena da Baixada, em Curitiba, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador realizou exames que diagnosticaram uma ruptura de ligamento cruzado. Nesta terça-feira, o clube não divulgou uma previsão de retorno, mas estima-se que o tempo mínimo de recuperação é de seis meses.

Matheus Ferraz, de 34 anos, foi contratado no início deste ano junto ao América-MG e logo sofreu com críticas da torcida. Mas o zagueiro de 34 anos mostrou serviço e conquistou a confiança do treinador Fernando Diniz e dos próprios tricolores. Titular absoluto do time, disputou 32 jogos na temporada, sendo 31 como titular, e marcou três gols.

Sem Matheus Ferraz e Léo Santos, que também lesionou gravemente o joelho, Fernando Diniz terá à disposição, após a Copa América, os zagueiros Frazan, Nino e Digão, que vem se recuperando de uma fratura na fíbula, além do jovem Luan, das categorias de base.

A lesão é a mesma sofrida pelo atacante Pedro, em agosto de 2018, em um jogo contra o Cruzeiro, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, pelo Brasileirão. O jogador passou por cirurgia, ficou oito meses parado e só retornou a jogar pelo Fluminense em abril deste ano.