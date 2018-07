Matheus Guedes celebra primeira viagem com o Santos e espera novas oportunidades

Em meio à reta final de Campeonato Brasileiro, o técnico Elano tem dado oportunidades para os jovens da base do Santos. E no último domingo, foi a vez do zagueiro Matheus Guedes fazer sua primeira viagem com o elenco profissional. O jogador de 17 anos não entrou em campo diante do Flamengo, na vitória por 2 a 1 no Rio, mas ficou bastante feliz pela oportunidade.

+ Lucas Lima comunica saída ao Santos e vai acertar com o Palmeiras

+ Elano terá problemas para montar Santos para a despedida do ano

"Foi uma experiência única, um sonho de criança. Graças a deus, pude realizar esse sonho em um clube grande como o Santos. Sempre me imaginei assim, fazendo parte do time principal do Santos e comemorando gol junto com os companheiros. Só de ver tudo de perto foi um sonho realizado. Agora tenho que continuar trabalhando para surgir novas oportunidades", declarou ao site do clube.

Neste curto período à frente do Santos, Elano tem priorizado o trabalho com jovens. Depois de Rodrygo e Yuri Alberto, Matheus Guedes foi promovido ao elenco principal na semana passada. O próprio zagueiro admite que ainda não está pronto, mas celebrou o período ao lado dos medalhões do elenco e projetou sua primeira chance em campo.

"Já aprendi muitas coisas. Só de estar perto dos jogadores, aprendi muito. Tática, posicionamento e experiência. Continuarei trabalhando para evoluir, em todos os aspectos, cada vez mais", comentou. "Isso é muito importante. O professor Elano está dando oportunidade para os meninos da base. Espero que quem subir possa aproveitar e dar o máximo para permanecer."

Como David Braz, lesionado, deve seguir fora do Santos na última rodada, Matheus Guedes pode ser novamente relacionado para o duelo diante do Avaí, neste domingo, na Vila Belmiro.