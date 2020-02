Matheus Henrique admite momento ruim do Grêmio e promete mudança de postura

A derrota para o Caxias na final do primeiro turno do Campeonato Gaúcho causou estragos no Grêmio. Não que o técnico Renato Gaúcho pense em fazer mudanças profundas na equipe, mas todos sentiram que é preciso melhorar bastante para ter sucesso na temporada de 2020. O volante Matheus Henrique admitiu isso nesta terça-feira.

O jogador de 22 anos reconheceu que o Grêmio não esteve sequer próximo de mostrar a sua melhor versão em Caxias do Sul, mas prometeu que tudo vai ser diferente a partir do próximo sábado, quando a equipe tricolor vai estrear no segundo turno do torneio estadual contra o Juventude, em Porto Alegre.

"A gente precisa trabalhar muito. Trabalhar em silêncio e deixar que as atuações que estão por vir deem a resposta", disse o volante. "Não vai ser uma derrota ou desclassificação que vai mudar o nosso clima. Sabemos do nosso potencial e sabemos que deixamos a desejar, mas só a gente pode mudar isso. Só tem homem de caráter aqui e no sábado já vamos ter uma postura diferente dentro de campo."

Depois da derrota para o Caxias, os jogadores do Grêmio desfrutaram de dois dias de folga e retornaram ao trabalho nesta terça. Na reapresentação, segundo revelou Matheus, Renato foi duro com seus comandados. O treinador está insatisfeito com o rendimento da equipe e deixou isso bastante claro, mas a bronca foi bem aceita pelo elenco, de acordo com o volante.

"Depois do jogo a gente sabe que não é o momento de falar, é de refletir. Ninguém falou nada no vestiário", contou o jogador. "Hoje (terça-feira) já tivemos uma conversa com o Renato, a cobrança. Vivemos disso, de cobrança. O Renato fala que ele é cobrado e tem de cobrar a gente, faz parte da hierarquia do clube. Deixamos a desejar nesses jogos."

No dia seguinte ao da partida contra o Juventude, o Grêmio viajará para Cali, na Colômbia, onde na terça-feira estreará na Copa Libertadores contra o América. Por isso, é altamente provável que Renato Gaúcho escale no sábado uma equipe reserva, ou pelo menos mista.