Matheus Henrique diz que Grêmio aprendeu lição e será 'mais ofensivo'

Depois de realizar pela manhã, em Porto Alegre, o último treino de preparação para o duelo de volta das quartas de final da Copa Libertadores, contra o Palmeiras, às 21h30 desta terça-feira, no estádio do Pacaembu, o time do Grêmio desembarcou na tarde desta segunda, em São Paulo. Na capital paulista, a equipe exibiu confiança de que poderá reverter o placar adverso de 1 a 0 conquistado pelo rival no confronto de ida do mata-mata, na semana passada.

No hotel onde os jogadores ficarão concentrados por seis dias em solo paulista, pois no sábado os gremistas terão pela frente o São Paulo, no Morumbi, pelo Brasileirão, o volante Matheus Henrique concedeu entrevista coletiva e reconheceu que a derrota sofrida em Porto Alegre na terça-feira passada serviu como aprendizado para o time comandado por Renato Gaúcho.

"A gente aprendeu que nem sempre quando a gente tem o controle da partida a gente vai ganhar. Isso foi uma lição pra gente daquela partida, pois na nossa concepção a gente teve um controle total. E a gente treinou bastante nestes dias para a gente furar o bloqueio (defensivo) do Palmeiras e fazer um jogo totalmente diferente amanhã", afirmou o atleta, garantindo também que o Grêmio será mais agressivo no ataque nesta terça.

"A gente não vai mudar o nosso jeito de jogar, que é a forma de jogar desde que o Renato está no comando do time nestes três anos. E a gente vai procurar ser ainda mais ofensivo porque a gente está atrás no placar. A gente precisa de um gol e de qualquer vitória para poder seguir adiante na competição. E com isso a gente vai ter de ser um pouco mais agressivo do que a gente foi na última partida", ressaltou.

Matheus Henrique confirmou que o time gremista treinou pênaltis nesta segunda-feira pela manhã. A disputa da vaga na semifinal por meio das cobranças de penalidades ocorrerá se os gremistas ganharem dos palmeirenses por 1 a 0 nesta terça. E, para o Grêmio avançar, o volante também exaltou a necessidade de a sua equipe atuar de maneira inteligente no Pacaembu.

"A gente tem totais condições de chegar aqui e sair classificado, mas temos de ter cabeça no lugar. Temos de ser cautelosos, não temos de nos atirar para frente, quem tem a perder com isso é a gente", alertou. "Temos de tomar total cuidado para sair para o ataque, temos de ter sempre lá atrás gente para nos proteger. E arriscar mais, sair para o jogo", completou.

O clube gaúcho confirmou na tarde desta segunda-feira que os dois mil ingressos colocados à venda para a torcida gremista, no Pacaembu, já estão vendidos.