Matheus Henrique é diagnosticado com covid-19 e vai desfalcar o Grêmio

O Grêmio ganhou um desfalque de última hora para enfrentar o América de Cali, pela Copa Libertadores, nesta quinta-feira, em Porto Alegre. O volante Matheus Henrique testou positivo para a covid-19 e fica em quarentena por 14 dias.

Matheus Henrique é o quarto jogador do Grêmio a ser diagnosticado com o vírus nas últimas semanas. Antes dele, a doença havia sido detectada nos zagueiros Pedro Geromel e Kannemann e o armador Jean Pyerre.

Além do duelo que vale a primeira colocação da chave da Libertadores, o jogador deve desfalcar o Grêmio outras quatro vezes. Por causa do período de quarentena, ele não jogará no Brasileirão diante de Atlhetico-PR e Bragantino e nos duelos das oitavas de final da Copa do Brasil diante do Juventude.

Os torcedores gremistas lamentaram muito o diagnóstico. O time caiu de rendimento na temporada justamente no período que perdeu Matheus Henrique por causa de lesão muscular.

Diante do América de Cali, Lucas Silva e Maicon estão confirmados no meio. A briga pela vaga de Matheus Henrique deve ficar entre Robinho e Darlan. O técnico Renato Gaúcho já não tinha o meia Alisson, que sofreu lesão no ligamento do tornozelo, diante do São Paulo, e para por três semanas.

Com 10 pontos na liderança do Grupo E, o Grêmio já está garantido nas oitavas de final da Copa Libertadores e precisa da vitória para não depender do resultado do rival Internacional, com 8. Para avançar em primeiro. Os colombianos, com 5, ainda tem remotas chances de classificação.