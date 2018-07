Matheus Jesus celebra início no Santos e mira manter forma contra seu ex-clube

Foram mais de seis meses longe dos gramados, mas a espera valeu a pena. Logo em suas primeiras duas partidas com a camisa do Santos, o volante Matheus Jesus se destacou e conquistou a confiança do técnico Levir Culpi e de seus colegas. O ótimo início de trajetória no clube animou o jogador, que agora espera mantê-lo ou até melhorá-lo nas próximas partidas.

"Os companheiros me passaram tranquilidade e eu pude jogar bem nas duas oportunidades. Estou feliz com isso, mas posso melhorar ainda mais. Sempre podemos melhorar. Fiquei um pouco surpreso pelo tempo que eu fiquei sem jogar, aguentei bem fisicamente. Agora é seguir trabalhando forte", declarou.

Matheus Jesus foi anunciado como reforço do Santos em julho, mas ficou um longo período afastado, tratando uma lesão na mão. Neste tempo, aproveitou para ganhar entrosamento com o grupo. "Eu já estava há muito tempo treinando. Fiquei pouco mais de dois meses recuperando minha forma física. O entrosamento com o grupo já era grande", considerou.

Em sua terceira partida com a camisa santista, Matheus Jesus vai encarar justamente seu ex-clube. Nesta quinta-feira, o time alvinegro encara a Ponte Preta, onde ele foi revelado mas sofreu com diversos problemas, inclusive disciplinares. E mesmo diante de sua antiga casa, o jogador só pensa em manter a boa fase.

"Minha expectativa é das melhores. Tenho um carinho grande pela Ponte Preta, mas agora sou jogador do Santos. Vou dar o máximo para conquistarmos a vitória. Teremos que ter paciência neste jogo. A Ponte está pressionada, então teremos que ter calma para marcar nosso gol. Também precisamos ter cuidado com os contra-ataques. Agora, com o treinador Eduardo Baptista de volta, eles vão usar muito o contra-ataque. Eles têm jogadores rápidos e fortes, temos que tomar cuidado", comentou.