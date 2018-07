Matheus Jesus e Jean Mota desfalcam Santos contra o Atlético-MG

De volta ao comando do Santos, após a demissão de Levir Culpi, Elano já terá dois problemas para resolver na equipe, na reapresentação da equipe, na segunda-feira. Os meias Matheus Jesus e Jean Mota levaram o terceiro cartão amarelo cada e terão que cumprir suspensão contra o Atlético-MG, no próximo sábado, pelo Brasileirão.

A dupla recebeu o cartão no sábado, no clássico com o São Paulo. O Santos foi derrotado por 2 a 1, no Pacaembu, e o resultado acabou causando a demissão de Levir Culpi. Auxiliar técnico da equipe permanente do clube, Elano vai comandar o time santista até o fim do Brasileirão.

E, logo ao reassumir a posição de interino, o treinador terá que encontrar substitutos para Jesus e Mota. O segundo fará falta porque entraria na lateral esquerda, na vaga de Zeca, que está em litígio com o clube. Assim, as opções serão Orinho e Caju.

Para a ausência de Matheus Jesus, a solução poderá ser a mudança no esquema tático da equipe. Se voltar para o 4-3-3, o meia poderá ser substituído por um atacante. Copete, Kayke e Serginho seriam os candidatos para compor o setor ao lado de Ricardo Oliveira e Bruno Henrique.