Matheus Jesus e Vital se destacam no Corinthians e podem surgir como novidades no clássico

O técnico Fábio Carille conseguiu duas vitórias consecutivas do Corinthians mesmo colocando time misto em campo nas partidas contra o Fortaleza e o Montevideo Wanderers. Para ele, o segredo de manter o alto nível é não mudar a forma do time atuar. Segundo ele, todos os atletas do elenco sabem como se comportar em campo por causa da formação tática.

LEIA TAMBÉM > Carille vê Palmeiras em vantagem no clássico com Corinthians por estar mais descansado

"Sobre identidade e forma de jogar, quando o Corinthians contrata já vê esse DNA. A busca minha e da diretoria é assim, foi implantada uma filosofia em 2008. Tite, Mano, eu. Isso requer tempo. Estamos com oito meses de trabalho com um grupo muito novo, por isso as coisas acontecem no momento certo. Não adianta querer jogar no início com uma forma definida. Está chegando o entendimento", disse.

Carille não terá muito tempo para treinar o time antes do clássico com o Palmeiras. A delegação retorna nesta sexta-feira do Uruguai e fará o único trabalho no sábado. A dúvida que fica são as vagas no meio-campo. Matheus Jesus entrou bem contra o Montevideo Wanderers, chegou a acertar uma bola na trave no primeiro tempo e pode substituir Junior Urso. Mateus Vital foi titular nas duas últimas partidas, deu mais velocidade e criatividade no meio-campo e poderia seguir na vaga de Sornoza, recém-recuperado de edema muscular.

"Está muito definida a forma de jogar, o time se desenhou com um 9 só. Estou com três atacantes que sabem fazer gol, Love e Gustavo mais brigadores, Boselli mais técnico", disse o técnico corintiano.

O Corinthians recebe o Palmeiras no domingo, às 19h, na arena em Itaquera pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes chegam embaladas para a partida. O time alviverde goleou o Godoy Cruz por 4 a 0 e avançou às quartas de final da Libertadores. A equipe de Carille eliminou o Wanderers no Uruguai.

A tendência é que o Corinthians entre em campo com: Cássio; Fagner, Manoel, Gil e Danilo Avelar; Gabriel, Junior Urso (Matheus Jesus) e Sornoza (Mateus Vital); Pedrinho, Vagner Love e Clayson.