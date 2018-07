Matheus Matias celebra primeiro gol pelo Corinthians: 'Emoção muito grande'

Se teve alguém que valorizou muito a vitória do Corinthians de virada por 2 a 1 no amistoso contra o Grêmio neste domingo, na Arena Corinthians, foi o atacante Matheus Matias. O jovem entrou no segundo tempo e marcou o gol de empate na partida, desencantando com a camisa corintiana.

+ Balbuena, Sidcley e Kazim estão de saída e não devem mais jogar pelo Corinthians

"Emoção muito grande, estou muito feliz pelo gol. Estava trabalhando bastante. Quatro meses sem jogar, quatro meses treinando. Sabia que Deus iria me honrar, estou muito feliz que esse momento chegou", disse o atacante.

Após ótimo início de ano no ABC - chegou a ser o artilheiro do futebol brasileiro - Matheus Matias chamou a atenção do Corinthians, que o contratou em fevereiro. Desde então, o jovem teve poucas chances no novo clube e havia jogado apenas uma partida pelo Corinthians nesta temporada antes do amistoso.

O técnico Osmar Loss resolveu dar uma chance ao atacante neste domingo e ele não decepcionou. Nos 45 minutos em que esteve em campo, lutou, correu e marcou aos 22 minutos da etapa final o gol de empate com uma finalização certeira dentro da área. Marquinhos Gabriel fez o outro quatro minutos depois e garantiu a virada.

MARCA CENTENÁRIA

Titular no amistoso ao lado de Renê Júnior, o volante Gabriel completou a marca de 100 jogos com a camisa do Corinthians e usou suas redes sociais para registrar o feito.

"Não são apenas 100 jogos, são centenas da arquibancada ao gramado. Sempre sonhei com este momento e a realização dele é ainda maior. O carinho da Fiel é o maior título que já conquistei na minha carreira!", escreveu o jogador em sua conta no Twitter.