Matheus Matias está perto de estrear pelo Corinthians

O atacante Matheus Matias chegou cercado de expectativa no Corinthians, após se destacar pelo ABC, mas ainda não teve oportunidade de jogar. A comissão técnica adota cautela com o garoto, de 19 anos, por questões físicas, mas promete que em breve ele terá oportunidade de mostrar serviço e acabará com a curiosidade do torcedor, ansioso para vê-lo em ação.

Matheus já ficou no banco na reta final do Campeonato Paulista, mas não chegou a entrar. A ideia da comissão técnica era que ele já fosse se acostumando com a torcida e entender o que significa defender o Corinthians.

"Vou começar a dar oportunidade para o Matheus (Matias), que chegou do ABC", assegurou o técnico Fábio Carille, ao ser questionado sobre a necessidade de contratar um centroavante. O treinador espera pela chegada de reforços, mas se alguém for contratado, deve estar disponível apenas depois da Copa do Mundo.

Por isso, o comandante corintiano pensa em outras opções além de Matheus. "Tem o Emerson (Sheik), que passa a ser um atacante a mais e nas vezes que foi, decidiu. Temos um elenco para fazer algumas alterações e vamos pensando jogo a jogo", comentou.

Eleito a revelação do campeonato potiguar, embora tenha saído antes do término da competição, Matheus Matias chegou a ser especulado que poderia ser emprestado para ganhar experiência, mas a diretoria negou o interesse em deixá-lo sair no momento.

"Ele acabou de chegar e é um atleta com características de fazer gols. Quem acompanha o dia a dia sabe que ele é um atleta que não fica muito com a bola, que domina e chuta. Temos o Brasileiro, a Copa do Brasil e até a Libertadores, um pouco menos, que oferecem oportunidade para ele", explicou o gerente de futebol, Alessandro Nunes.

Após dois dias de folga, depois de conquistar o Campeonato Paulista, o elenco corintiano volta aos treinamentos nesta quarta-feira, no CT Joaquim Grava, e inicia os preparativos visando a partida contra o Fluminense, domingo, na Arena Corinthians, em confronto que marca a estreia do time no Campeonato Brasileiro.