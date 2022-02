Matheus Nascimento faz dois e recoloca o Botafogo na liderança do Carioca

O Botafogo retomou a liderança do Campeonato Carioca nesta segunda-feira, ao superar o lanterna Nova Iguaçu, por 2 a 0, no Engenhão, gols do jovem Matheus Nascimento, um deles uma pintura de letra. Em uma noite na qual os erros deram a tônica da apresentação do Botafogo, o jovem de 17 anos foi decisivo para a terceira vitória da equipe em quatro rodadas. São 10 pontos somados assim como o Vasco, mas vantagem no saldo de gols: 6 a 5.

Fora das semifinais da edição passada, os rivais alvinegros do Rio fazem início de temporada diferente de 2021 e, invictos, prometem realizar um grande clássico no domingo, em São Luís, no Maranhão. Por segurança e uma boa bonificação financeira, os vascaínos optaram em levar o embate para o nordeste.

Com a confirmação dos resultados da rodada, o Botafogo entrou em campo ciente que necessitava de um triunfo por mais de um gol para ultrapassar o Vasco e recuperar a ponta da tabela. A pressão pelo resultado fez a equipe se portar muito mal no primeiro tempo.

Tudo deu errado. No único lance de perigo dos primeiros 45 minutos, Ronald partiria livre para abrir o placar, mas o auxiliar anotou impedimento equivocadamente e impediu o lance. Enderson Moreira tentou mexer com o brio do time nos vestiários. Mas nada mudou.

O Nova Iguaçu iniciou a etapa final em cima, com a bola queimando nos pés do Botafogo. Descontente, Enderson resolveu apostar em Luiz Fernando e Erison, mudanças que deram certo contra o Madureira. Novamente a equipe melhorou e chegou aos gols, com Matheus Nascimento em noite iluminada.

Primeiro, em belo giro e chute forte de dentro da área. Depois, completando o cruzamento da direita de Daniel Borges com bela letra. Aliviado com a boa vantagem, o Botafogo administrou a vantagem nos 15 minutos finais para festejar mais um triunfo no Carioca.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 2 x 0 NOVA IGUAÇU

BOTAFOGO - Gatito Fernández; Daniel Borges, Mezenga, Kanu e Jonathan Silva (Hugo); Fabinho (Erison), Breno (Barreto), Raí e Diego Gonçalves; Matheus Nascimento (Kayque) e Ronald (Luiz Fernando). Técnico: Enderson Moreira.

NOVA IGUAÇU - Luís Henrique; Léo (Digão), Gabriel Pinheiro, Gilberto e Rafinha; Vinícius Matheus, Vandinho (Rodrigo Andrade), Dieguinho (Abuda) e Andrey (Yan), Luã Lúcio (Dedé) e Samuel Granada. Técnico: Carlos Vitor.

GOLS - Matheus Nascimento, aos 17 e aos 32 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Matheus Nascimento, Luiz Fernando, Daniel Borges e Jhonatan Silva (Botafogo) e Luís Henrique, Rafinha, Rodrigo Andrade e Samuel Granada (Nova Iguaçu).

ÁRBITRO - Tarcizo Pinheiro Caetano.

RENDA - R$ 49.818,00.

PÚBLICO - 1595 pagantes.

LOCAL - Engenhão.