Matheus Peixoto marca de novo e Juventude derrota a Chapecoense por 1 a 0

O martírio da Chapecoense para não ter fim. Nesta segunda-feira, pela 13.ª rodada do Campeonato Brasileiro, o time catarinense perdeu para o Juventude por 1 a 0, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), e segue afundado na lanterna. O gol da vitória, de novo, foi marcado por Matheus Peixoto, que fez sete dos nove gols marcados pelo time gaúcho.

Único time que ainda não ganhou, a Chapecoense tem apenas quatro pontos e por isso amarga a lanterna. Já o Juventude encerrou um jejum de quatro partidas e se distanciou da zona de rebaixamento, aparecendo em 12.º lugar, com 16 pontos.

Aproveitando a fragilidade do adversário, o Juventude abriu o placar logo aos quatro minutos, quando Paulo Henrique cruzou e Matheus Peixoto cabeceou para fazer seu sétimo gol na lista de artilheiros. A Chapecoense sentiu e só não foi com uma desvantagem maior para o intervalo porque João Paulo defendeu a finalização de Wescley.

Com uma postura diferente, a Chapecoense dominou o segundo tempo, mas esbarrou na falta de qualidade dos seus jogadores para conseguir pelo menos o empate. Anderson Leite parou em Marcelo Carné e Perotti assustou em cabeçada para fora.

Apesar de ter abdicado de jogar, o Juventude chegou a marcar o segundo no finalzinho, mas o gol acabou anulado com auxílio do VAR porque a finalização de Bruninho acertou o braço de Chico antes de entrar.

O Juventude enfrentaria o Fluminense, fora de casa, pela 14.ª rodada, no próximo final de semana, mas a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda não definiu a data. O time carioca enfrentará o Criciúma, neste sábado, pelo jogo de volta das oitavas da Copa do Brasil. A Chapecoense, por sua vez, recebe o Santos, no próximo domingo, às 18h15, na Arena Condá, em Chapecó (SC).

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE 1 x 0 CHAPECOENSE

JUVENTUDE - Marcelo Carné; Paulo Henrique, Vitor Mendes, Didi e William Matheus; Jadson, Dawhan (Bruninho), Matheus Jesus (Capixaba) e Wescley (Chico); Marcos Vinícius (Cleberson) e Matheus Peixoto. Técnico: Marquinhos Santos.

CHAPECOENSE - João Paulo; Matheus Ribeiro, Ignácio, Derlan (Fabinho) e Busanello; Moisés Ribeiro (Fernandinho), Léo Gomes (Foguinho), Anderson Leite e Felipe Baxola (Lima); Geuvânio (Kaio Nunes) e Perotti. Técnico: Jair Ventura.

GOL - Matheus Peixoto, aos 4 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Marcelo Carné, Capixaba, Matheus Jesus e Jadson (Juventude); Derlan (Chapecoense).

ÁRBITRO - Léo Simão Holanda (CE).

RENDA E PÚBLICO - Jogo com portões fechados.

LOCAL - Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).