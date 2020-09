Matheus Pereira comemora gol, mas lamenta derrota do Cruzeiro na Série B

Matheus Pereira foi um dos poucos jogadores que se salvaram na noite de sábado do Cruzeiro. O jovem lateral-esquerdo marcou o gol de honra dos mineiros na derrota por 3 a 1 para o CSA, no estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 10.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

"Feliz pelo gol, triste pela derrota. Infelizmente não conseguimos reverter o jogo no segundo tempo. Tomamos dois gols de bola parada. Agora passou. É preparar para o jogo dentro de casa", disse o defensor após a partida.

O meia Maurício também tocou no mesmo ponto das bolas paradas e registrou que o Cruzeiro não soube reagir da forma correta, amargando a quarta derrota em 10 jogos. "A gente perdeu uma chance clara na primeira parte. Acabamos tomando gol de bola parada. Tínhamos que ter reagido melhor e acabamos tomando o segundo", ponderou.

A derrota deixou o time do técnico Ney Franco no perigoso 15.º lugar com os mesmos oito pontos do Guarani, que abre a zona de rebaixamento e tem duas vitórias a menos (4 a 2). Na próxima sexta-feira, às 21h30, o Cruzeiro pegará o Avaí no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, pela 11.ª rodada.