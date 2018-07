Matheus Pereira quer ficar no Corinthians e fazer história

Matheus Pereira, de 17 anos, não pretende seguir o exemplo de outros garotos revelados pelas categorias de base do Corinthians e deixar o Parque São Jorge antes de se firmar no time principal. Eleito melhor jogador do Mundial sub-17, disputado em maio na Espanha, o garoto terá a chance de fazer a sua primeira partida como titular nesta quarta-feira, em amistoso contra o ABC, em Natal, e já faz planos para o futuro.

“Tenho liberdade de falar com meu empresário, e já falei que minha vontade é de permanecer aqui, fazer história, ganhar títulos”, disse.

Matheus Pereira terá a oportunidade de começar jogando porque Tite levará ao Rio Grande do Norte para participar do amistoso em comemoração ao centenário do ABC apenas reservas e garotos recém-promovidos da base. Matheus Pereira vai formar o meio de campo com Ralf, Rodriguinho e Danilo. "Venho trabalhando aberto pela direita, na função do Jadson, mas vou jogar um pouco mais atrás, como venho jogando na seleção brasileira sub-17”, explicou.

O Corinthians tem apenas 5% dos direitos econômicos do jogador por causa de dívidas com o seu empresário, Fernando Garcia. O agente estaria trabalhando para levar o garoto para o Braga, de Portugal. A janela de transferências para a Europa está aberta dia 31 de agosto.

A diretoria do Corinthians tenta evitar que se repita com o Matheus Pereira o mesmo que ocorreu com Matheus Cassini. Revelado pelas categorias de base do Corinthians, o garoto de 19 anos foi um dos destaques do título da Copa São Paulo, mas não quis ficar no Parque São Jorge e pediu para ser vendido para o Palermo, da Itália.