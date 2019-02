Matheus Ribeiro agradece Sampaoli por volta ao Santos e busca nova oportunidade

Emprestado ao Figueirense na temporada de 2018, o lateral-direito Matheus Ribeiro está de volta ao Santos em 2019. E tem muito o que agradecer ao técnico argentino Jorge Sampaoli, contratado pela diretoria para comandar o clube em um ano com várias competições - Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana.

Matheus Ribeiro retornou ao clube da Baixada Santista por um pedido de Jorge Sampaoli, que não gostou o desempenho de Daniel Guedes nos treinamentos de pré-temporada. Com tantos jogos pela frente, o lateral-direito já teve duas oportunidades em 2019 e esperar ganhar mais chances.

"Estou muito feliz, foi uma surpresa boa para mim. Espero poder continuar ajudando no dia a dia da melhor maneira. Se tiver oportunidade, tentarei ajudar a equipe", disse Matheus Ribeiro, disputa posição com Victor Ferraz, em declarações dadas ao site oficial do Santos.

Sua última chance foi a terça-feira passada pela Copa Sul-Americana, no empate sem gols contra o River Plate, do Uruguai, em Montevidéu. Nesta segunda, o Santos enfrentará o Guarani, no estádio do Pacaembu, em São Paulo, pela sétima rodada do Paulistão, e Matheus Ribeiro deve voltar ao banco de reservas.

Mesmo assim, o jogador elogiou o método de treino de Jorge Sampaoli, além de colocar o treinador como um dos melhores do mundo. "Falar do Sampaoli é até difícil porque é um treinador Top, estava na última Copa do Mundo. Tem conhecimento técnico e tático. Para mim, é uma honra muito grande e estou aprendendo a cada dia", completou.