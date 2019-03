Matheus Ribeiro revela 'drible' de Sampaoli e exalta peso de Santos garantir topo

Os métodos inovadores do técnico Jorge Sampaoli no Santos propiciam momentos inesperados para seus jogadores. O lateral-direito Matheus Ribeiro revelou, nesta quinta-feira, que atuou no meio de campo pela primeira vez no clássico de domingo contra o Corinthians, em Itaquera, pela rodada passada do Paulistão.

"A gente trabalha para diversificar o treinamento. Sampaoli cobra variações de jogo. Nunca tinha jogado no meio de campo, mas estava atento e ele optou por mim ali. Nunca sabemos o que vai acontecer na partida", disse o jogador, em entrevista coletiva no CT Rei Pelé.

O atleta de 26 anos reconhece que Victor Ferraz é o atual dono da posição na lateral direita santista, mas acredita que possa brigar pela titularidade neste setor. "Ele é o nosso capitão, respeito sua história no clube. Todos respeitam e gostam muito dele, mas temos de estar preparados sempre e aí fica a critério do treinador (quem vai escalar)", ressaltou.

Com o time já classificado para as quartas de final do Campeonato Paulista, Sampaoli deve descansar alguns titulares para o jogo desta sexta-feira, às 20h30, no Pacaembu, diante do Novorizontino, e Matheus Ribeiro deverá ser escalado como titular. Com boa chance de atuar, ele exaltou a importância de a equipe santista assegurar a ponta da primeira fase da competição.

"A vaga está garantida, mas precisamos manter a liderança e buscar a vantagem no mata-mata, que será muito difícil", afirmou o lateral, se referindo ao fato de que a melhor posição na tabela dá ao time o direito de atuar como mandante nas partida de voltas das próximas fases do Estadual.

O Santos tem a melhor campanha do Paulista neste momento, com 23 pontos, e figura na liderança do Grupo A. O Red Bull está com 21 pontos na mesma chave e hoje ostenta o segundo melhor desempenho do torneio, enquanto o Palmeiras, líder do Grupo B, vem logo atrás, com 19. Restam apenas duas rodadas para o fim da fase de classificação.