Matheus Sales destaca vontade do Palmeiras: 'Nem sentia mais a perna'

"Foi um jogo muito desgastante fisicamente, um jogo de muita intensidade, de muita entrega. Foi apenas minha segunda partida como profissional e logo numa semifinal de Copa do Brasil. Estou feliz pela classificação. No fim do jogo já não sentia nem minhas pernas mais. Mas valeu o sacrifício, não só meu como de outros atletas também. E conseguimos nosso objetivo que era a vaga na final", disse o garoto, que estreou pela equipe alviverde na partida contra o Sport, sábado passado.

Matheus começou o ano na base do Palmeiras e acabou sendo promovido após as lesões de Gabriel e Arouca. O garoto chegou a atuar por 36 jogos e marcou nove gols nas divisões inferiores do clube. A expectativa é que Arouca tenha condições de jogo para as duas finais, assim, o jovem volante pode ficar como opção no banco de reservas ou até mesmo continuar na equipe e Amaral ir para a reserva.

Para domingo, diante do Santos, mas pelo Campeonato Brasileiro, a tendência é que o garoto seja mantido no time. Contra o Fluminense, ele mostrou muita personalidade, ganhou elogios de torcedores e do técnico Marcelo Oliveira e mostrou disposição, chegando bem ao ataque e colaborando bastante na marcação.