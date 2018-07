Matheus Sales minimiza números e prevê clássico nos detalhes

Palmeiras e Corinthians se enfrentam neste domingo, às 16 horas, no Allianz Parque, numa partida em que o vencedor pode acabar a rodada na liderança do Campeonato Brasileiro. A equipe alviverde tem o melhor ataque da competição, com 13 gols marcados, enquanto o rival possui a segunda melhor defesa (junto com o Grêmio - ambos levaram quatro gols). Entretanto, o volante palmeirense Matheus Sales acredita que isso não deva ser levado em consideração, já que o clássico se torna uma partida diferente das demais.

"É o que eu falo: Tem a melhor defesa e o melhor ataque, mas é clássico. Um jogo de muita rivalidade, respeito e que é decidido em detalhes. Vai ser um belo espetáculo", projetou o volante, que deve ser mantido no time titular.

Ele ainda alerta que o fato de o Palmeiras vir de duas vitórias consecutivas, sendo a última delas fora de casa, não significa que o time esteja pronto para a sequência da competição. Pelo contrário. "É uma competição longa e quem pensar que está pronto, vai ficar no meio do caminho. Temos de evoluir semana a semana, a cada jogo e treino para no fim estar na ponta e comemorar o título".

A expectativa é que o Allianz Parque esteja lotado para o jogo deste domingo. Já foram vendidos 28 mil ingressos e vale lembrar que a partida será realizada tendo apenas torcedores do Palmeiras, já que todos os clássicos regionais no Estado terão torcida única até o fim do ano.

Em relação ao time, Cuca deve começar a ensaiar a formação titular na quinta-feira. Nesta quarta, pela manhã, a equipe fez um trabalho físico, sendo que à tarde deve realizar atividades com bola. A principal dúvida é na zaga. Vitor Hugo está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, com três jogadores brigando pela sua vaga. O mais cotado para ser titular é Edu Dracena. Correm por fora, Roger Carvalho e o volante Thiago Santos, que pode atuar improvisado na posição.