Matheus Sales pode ganhar chance como titular do Palmeiras

O momento pode não ser o mais adequado no Palmeiras, mas o técnico Marcelo Oliveira, pressionado por resultados, pode dar chance a um jovem jogador na semifinal da Copa do Brasil, quarta-feira, contra o Fluminense. O volante Matheus Sales, de 20 anos, pode aparecer no time titular.

A situação é delicada porque o Palmeiras vem de derrota para o Sport no Brasileiro e se vê pressionado a buscar um resultado positivo para chegar à decisão da Copa do Brasil. Na ida, foi derrotado por 2 a 1 no Maracanã.

"Gostei muito do Matheus Sales e eu só o tirei de campo porque ele poderia ser expulso (ele já tinha recebido cartão amarelo contra o Sport). Posso dizer que ganhamos uma opção", afirmou Marcelo Oliveira após a derrota para o Sport por 2 a 0.

No sábado, contra o Sport, foi o primeiro jogo de Matheus Sales como profissional. "Ele chegou há pouco tempo, treinou pouco, mas se mostrou bem em campo, procurou marcar e jogar", disse o treinador.

As outras opções de Marcelo Oliveira para a posição são Amaral e Andrei Girotto, a dupla que enfrentou o Fluminense. Robinho pode voltar ao time, adiantou o treinador. O Palmeiras se classifica à final se vencer o Flu por 1 a 0 ou por placares como 3 a 1 ou 4 a 2.