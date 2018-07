Matheus Thuler elogia testes de Barbieri no Flamengo: 'Esse é o momento'

Jovens que têm tido destaque com a camisa do Flamengo nesta temporada, o zagueiro Matheus Thuler e o volante Jean Lucas foram escolhidos para dar entrevista coletiva após o treinamento desta quinta-feira. A dupla, entre outros assuntos, enalteceu os testes do técnico Maurício Barbieri neste período de intertemporada no CT do Ninho do Urubu, no Rio de Janeiro.

"Esse é o momento de testar. Todos estão muito motivados e preparados para se entrar na equipe, ajudar", disse Matheus Thuler. "Estamos aproveitando muito esse período. Barbieri é um excelente treinador", afirmou Jean Lucas. Ambos seguiram nesta quinta-feira a rotina de treinamentos em preparação para a volta das competições nacionais após a disputa da Copa do Mundo da Rússia.

Tanto Matheus Thuler como Jean Lucas, crias da base rubro-negra, atuaram na última partida do time antes da pausa para o Mundial. Eles estiveram em campo no empate em 1 a 1 contra o Palmeiras, no estádio Allianz Parque, em São Paulo, e vêm ganhando cada vez mais espaço com Maurício Barbieri. Thuler, aliás, marcou o gol do Flamengo naquela partida.

Embora ainda sejam novos - o zagueiro tem 19 anos e o meia, 20 -, as boas atuações fazem com que os dois já possam sonhar em atuar no futebol europeu. Antes disso, Matheus Thuler disse querer fazer história com a camisa rubro-negra.

"Tenho o sonho de fazer história no Flamengo, onde estou há muito tempo. É o clube que sempre torci e estou aqui desde os 8 anos. Mas todo jogador também tem sonho de jogar na Europa", disse o defensor. Ele formou dupla com Léo Duarte nas últimas partidas e, juntos, mantiveram o bom nível de atuação da zaga, que não contou com os machucados Juan, Réver e Rhodolfo nas últimas partidas.

O primeiro compromisso do Flamengo no retorno do Campeonato Brasileiro será diante do São Paulo, no confronto entre o líder e o terceiro colocado do torneio. Os times se enfrentam no próximo dia 18, uma quarta-feira, às 21h45, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.