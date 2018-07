Mathieu pode desfalcar o Barça pelo resto da temporada

O Barcelona anunciou nesta quinta-feira o tempo de afastamento previsto para o zagueiro Jeremy Mathieu. Depois de se lesionar na última terça-feira a serviço da seleção francesa, o jogador passou por cirurgia no joelho direito na manhã desta quinta e deverá ficar afastado do futebol por um período de seis a oito semanas.

Mathieu rompeu o menisco do joelho direito na vitória da França sobre a Rússia, em partida amistosa. O zagueiro entrou no intervalo da partida, mas precisou ser substituído somente oito minutos depois, justamente por conta da contusão. Ele passou por exames na quarta que confirmaram a gravidade do problema.

Segundo comunicado oficial divulgado pelo Barcelona nesta quinta, a cirurgia de Mathieu foi realizada com sucesso nesta quinta. O jogador deverá receber alta nos próximos dias para depois iniciar o trabalho de recuperação.

Se os dois meses de afastamento forem confirmados, a lesão deve significar o fim da temporada para Mathieu. O último compromisso confirmado do Barcelona em 2015/2016 é a final da Copa do Rei no dia 22 de maio. A final da Liga dos Campeões, que o time catalão ainda almeja, acontecerá seis dias depois. O zagueiro também pode se tornar um problema para a seleção francesa que disputa a Eurocopa em junho.

Sem Mathieu, Luis Enrique pode ter problemas para escalar a lateral esquerda do Barcelona no grande clássico deste sábado diante do Real Madrid, no Camp Nou. O zagueiro costuma ser improvisado na posição quando o titular Jordi Alba não pode atuar. Alba sofreu uma torção no tornozelo quando defendia a seleção espanhola diante da Romênia, no último domingo, e é dúvida para o confronto.