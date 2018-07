Mathieu passará por cirurgia no joelho e desfalca o Barcelona

O zagueiro Jeremy Mathieu sofreu uma séria lesão na última terça-feira e se tornou desfalque para as próximas partidas do Barcelona. Defendendo as cores da seleção francesa, o jogador rompeu o menisco do joelho direito, precisará ser submetido a cirurgia e ficará um longo período afastado dos gramados.

Mathieu sofreu a lesão na vitória da França sobre a Rússia, em amistoso disputado em Paris. O zagueiro entrou no intervalo da partida, mas precisou ser substituído somente oito minutos depois, justamente por conta da contusão. Ele passou por exames nesta quarta que confirmaram a gravidade do problema.

O Barcelona divulgou comunicado para informar a lesão de Mathieu e anunciou que ele passará por cirurgia já nesta quinta-feira. O clube não deu nenhum prognóstico sobre o tempo de afastamento, mas prometeu se manifestar após a operação do jogador.

Sem Mathieu, Luis Enrique pode ter problemas para escalar a lateral esquerda do Barcelona no clássico deste sábado diante do Real Madrid. O zagueiro costuma ser improvisado na posição quando o titular Jordi Alba não pode atuar. Alba sofreu uma torção no tornozelo quando defendia a seleção espanhola diante da Romênia, no último domingo, e é dúvida para o confronto.

Alba e Mathieu, aliás, foram alguns dos desfalques do treino desta quarta no Barcelona. A equipe trabalhou ainda sem diversos jogadores que serviram suas seleções na data Fifa, como Ter Stegen, Vermaelen, Arda Turán, Messi, Daniel Alves e Luis Suárez. As novidades da atividade foram Neymar, que desfalcou o Brasil contra o Paraguai por estar suspenso, Thiago Alcântara, que voltou da seleção brasileira olímpica, e Claudio Bravo, que estava com o Chile.