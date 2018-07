Mathieu revela apoio de Luiz Enrique para reforçar o Barcelona

O Barcelona apresentou nesta quinta-feira o primeiro reforço para o seu problemático sistema defensivo. O novo jogador do time catalão é o zagueiro francês Jeremy Mathieu, de 30 anos, por quem o clube teria pago 20 milhões de euros, de acordo com a imprensa espanhola.

Na primeira entrevista coletiva no Camp Nou, Mathieu, que estava no Valencia, revelou que o novo técnico do Barça, Luis Henrique, o incentivou a fechar negócio. "Falei com o Luis Henrique faz um mês e meio e ele disse que contava comigo para jogar como zagueiro. Ele me deu muita confiança e estou contente por ele. Espero corresponder a esta confiança", disse.

Quando chegou ao Valencia, vindo do Toulouse, Mathieu era lateral-esquerdo reserva de Jordi Alba. Mas ele acabou sendo improvisado como zagueiro em um momento de necessidade do clube e se firmou na posição. "Sinto-me mais confortável como zagueiro e venho aqui para jogar de zagueiro, mas é o treinador que decide a equipe", ponderou.

Na chegada a Barcelona, Mathieu foi questionado sobre a idade relativamente avançada, uma vez que só agora, aos 30 anos, ele chega a um clube de expressão. "A oportunidade veio um pouco tarde, mas está aí. Creio que é o melhor momento da minha carreira. Vir para cá é o fruto de todo o esforço da minha carreira, estou muito orgulhoso. Trabalhei muito para estar aqui."