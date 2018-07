Matías e Braian treinam separados, mas não preocupam o Grêmio

O Grêmio retomou a rotina de treinamentos nesta segunda-feira, no dia seguinte ao triunfo por 2 a 0 sobre o São Paulo de Rio Grande, pela 13ª rodada do Campeonato Gaúcho. O atacante Braian Rodriguez e o lateral Matias Rodríguez fizeram apenas um trabalho físico, realizando um circuito de corridas com piques.

Matías se recupera de um corte no joelho direito, mas garantiu em entrevista coletiva após a atividade que não será problema para o duelo de quarta-feira com o Campinense, fora de casa, na estreia do Grêmio na Copa do Brasil.

Braian, por sua vez, ainda se recupera de dores no ombro direito, mas participou do confronto com o São Paulo no domingo. Assim, também não deve ser problema para o próximo compromisso do Grêmio.

Além disso, Felipão terá três reforços para o confronto com o Campinense. O meia Douglas está à disposição após cumprir suspensão automática no fim de semana, o goleiro Marcelo Grohe retorna após ser chamado para os últimos amistosos da seleção brasileira, enquanto o meia Lincoln volta ao grupo depois de ter faturado o título do Sul-Americano Sub-17 pelo Brasil.

Nesta manhã, Felipão comandou um trabalho técnico com bola, em campo reduzido para os jogadores que não enfrentaram o São Paulo ou não atuaram pelos 90 minutos. Enquanto isso, os titulares no duelo fizeram trabalhos regenerativos, com corrida ao redor do gramado e em seguida na academia. Na parte final do treino, Fellipe Bastos, Júnior e Douglas treinaram cobranças de falta contra o goleiro Tiago.