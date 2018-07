Matic marca e Chelsea derrota o Sporting com placar apertado

Sporting e Chelsea fizeram um jogo parelho nesta terça-feira, em Lisboa. Os ingleses venceram pelo placar mínimo de 1 a 0 graças a um gol de Matic, jogador sérvio que se destacou exatamente pelo maior rival do Sporting, o Benfica. A partida foi válida pela segunda rodada do Grupo G da Liga dos Campeões.

O gol que definiu o jogo foi marcado aos 34 minutos do primeiro tempo, depois de cruzamento de Fàbregas. Matic apareceu no segundo pau e cabeceou firme para abrir o placar. O gol foi só o terceiro dele em duas passagens pelo Chelsea. Do outro lado, Nani, ex-Manchester United, foi o melhor em campo pelo Sporting, mas não conseguiu resolver.

Líder do Campeonato Inglês, o Chelsea segue invicto na temporada e somou seu quarto ponto no Grupo G da Liga - vinha de um empate em 1 a 1 com o Schalke 04. Já José Mourinho mantém sua rotina contra portugueses: em 10 jogos de Liga dos Campeões contra Sporting, Benfica ou Porto, venceu oito vezes.

Já o Sporting segue estacionado em um ponto no grupo. Menos mal para os portugueses que o outro jogo da chave nesta terça-feira, entre Maribor e Schalke 04, acabou empatado em 1 a 1 na Alemanha. Os eslovenos abriram o placar com Bohar e os donos da casa empataram com Huntelaar.