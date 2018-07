Matri brilha, Juventus vence e segue na liderança A Juventus contou com uma grande atuação do atacante Alessandro Matri para derrotar a Udinese neste sábado, por 2 a 1, em casa, e aumentar a vantagem na liderança do Campeonato Italiano. O jogador marcou os dois gols da vitória, que levou a equipe de Turim aos 44 pontos, quatro a mais que o Milan, vice-líder, que ainda joga nesta rodada.