Matthäus diz que Flick deixará Bayern para assumir a Alemanha; técnico despista

O Bayern de Munique pode ficar sem o seu treinador para a próxima temporada. Segundo Lothar Matthäus, ex-jogador alemão que foi campeão da Copa do Mundo de 1990, na Itália, Hans-Dieter Flick disputou a sua última Liga dos Campeões da Europa pelo clube da região da Baviera, pois já está acertado para dirigir a seleção da Alemanha.

Joachim Löw, que comanda o time nacional desde 2006, após a saída de Jurgen Klinsmann, já anunciou que vai deixar o cargo após a Eurocopa, que vai ser disputada no meio deste ano após ter sido adiada em 2020 por causa da pandemia do novo coronavírus. Dessa forma, a Federação Alemã de Futebol (DFB, na sigla em alemão) procura um substituto. Em declarações à Sky alemã, Matthäus garantiu que será Flick.

"Esse foi o último jogo de Hansi Flick como técnico do Bayern na Champions League (Liga dos Campeões). Ele é a primeira escolha da federação para suceder Joachim Löw e vai aceitar a oferta no verão (do hemisfério norte)", contou o ex-jogador.

Após a eliminação nas quartas de final da Liga dos Campeões para o Paris Saint-Germain, Flick falou sobre os rumores e colocou panos quentes na situação, sem confirmar a notícia. "Eu tenho um contrato com o Bayern (até 2023), mas sempre penso no que vai acontecer ou como as coisas vão continuar, se tudo está bem aqui. Minha família está comigo, seja qual for minha decisão", afirmou.

Flick chegou a atuar como auxiliar de Löw na seleção da Alemanha antes de assumir o comando do Bayern de Munique na temporada passada, substituindo o croata Niko Kovac. E levou o time aos títulos da Liga dos Campeões, do Mundial de Clubes da Fifa, do Campeonato Alemão e da Copa da Alemanha.

Matthäus revelou ainda que o Bayern de Munique já está considerando o técnico do RB Leipzig, o também alemão Julian Nagelsmann, como sucessor de Flick.