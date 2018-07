Matthäus diz que Messi sequer deveria ter sido indicado à Bola de Ouro

Vencedor do prêmio de melhor jogador do mundo em 1991, o alemão Lothar Matthäus, que hoje é comentarista esportivo, classificou como uma 'farsa' o prêmio dado a Lionel Messi como melhor jogado da Copa do Mundo de 2014. Segundo artigo publicado na revista alemã Kicker, o ex-meia afirma que o argentino sequer deveria estar entre os finalistas do prêmio da Bola de Ouro

"Messi não ganhou nada. No Mundial, fez seus gols apenas na fase de grupos. Sua eleição como melhor jogador do torneio foi uma farsa. Creio que foi vergonhoso para ele", disparou Matthäus. Ele considera que a Bola de Ouro em disputa nesta segunda-feira está apenas entre Cristiano Ronaldo e Manuel Neuer.

Para o campeão mundial de 1990, Arjen Robben seria o nome ideal para disputar o prêmio no lugar de Messi. "Eu preferia Robben em seu lugar, que jogou um bom Mundial pela Holanda e uma extraordinária temporada pelo Bayern", afirmou. Contudo, ele revela sua preferência pela vitória de Manuel Neuer, seu compatriota, e que "a seu favor joga a nova maneira como interpretou o papel de goleiro".

Com a última indicação, Lionel Messi chegou a oito finais do prêmio de forma consecutiva em apenas dez anos de carreira. Destas, ele faturou quatro e é o maior vencedor da premiação. A seu favor, pesam os recordes batidos em 2014: ele se tornou o maior artilheiro da história do Campeonato Espanhol e da Liga dos Campeões, além de ter sido escolhido como melhor jogador da Copa do Mundo do Brasil, mesmo que de forma questionada.