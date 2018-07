Matthäus rompe com sua quarta esposa para viver novo romance

O jornal Bild apresenta em sua edição desta segunda-feira fotos das duas, ambas morenas e de estilo muito similar, e desafia o leitor a buscar diferenças entre ambas, após esclarecer que uma delas não é a idade, já que ambas têm 23 anos.

Matthäus, de 49 anos, se separou de Liliana após dois anos de casamento marcados por várias rupturas e reconciliações, misturados com casos públicos de infidelidade das duas partes.

No meio do ano, a novela do casal ocupou diversas páginas de jornais europeus por causa da escapada de Liliana com um amante italiano.

O assunto saltou da esfera particular à profissional e prejudicou a contratação do ex-jogador como técnico de Camarões, já que Chantal Biya, a esposa do presidente camaronês Paul Biya, decidiu vetar Matthäus por considerá-lo um mal exemplo para a juventude.