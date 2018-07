Mattheus retorna da seleção Sub-20 e reforça Flamengo O meia Mattheus foi a principal novidade do treinamento da manhã desta quinta-feira do Flamengo no CT do clube em Vargem Grande. De volta da seleção brasileira Sub-20 após período de preparação para o Campeonato Sul-Americano da categoria, ele participou normalmente da atividade.