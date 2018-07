Mattos confirma a chegada de mais um chileno ao Palmeiras

O Palmeiras deve confirmar nos próximos dias a contratação de mais um jogador chileno. O meia Francisco Arancibia, do O''Higgins chega, inicialmente, para o time Sub-20 e, se for aprovado, pode integrar a equipe profissional. O garoto de 18 anos está treinando com a seleção chilena principal que disputa amistosos nesta semana e conta com o palmeirense Valdivia. O acerto foi confirmado pelo diretor de futebol, Alexandre Mattos.

"É um jogador que nós temos referência e é um garoto. É sempre bom ter novos garotos. Quanto mais, melhor", disse o dirigente. Arancibia chega por empréstimo de 18 meses e valor de compra fixado em 600 mil dólares (cerca de R$ 2 milhões). O garoto nunca atuou profissionalmente, mas é apontado como uma das promessas do futebol chileno.

Mattos ainda negou que exista acerto com o meia Giovanni Augusto. Segundo o dirigente, o atleta que está encostado no Atlético-MG foi oferecido, mas não agradou no momento. "Já me ligaram umas 150 vezes de Minas e não sei de onde saiu essa história. Ele foi oferecido ao Palmeiras e para vários outros clubes do Brasil. Me avisaram que o contrato dele estava acabando, mas fiz questão de ligar para o Maluf, diretor do Atlético e negar qualquer interesse", explicou o dirigente.

O Palmeiras contratou 19 jogadores no início da temporada e alguns deles ainda nem estrearam, casos do goleiro Aranha, do meia Cleiton Xavier e do atacante Kelvin. Paralelamente, o clube negocia a renovação de contrato do meia Valdivia, que está com a seleção chilena, mas o técnico Jorge Sampaoli já avisou que ele não disputa os amistosos contra o Irã, nesta quinta-feira e com o Brasil, domingo, por ainda estar se recuperando de uma lesão na coxa esquerda, sofrida no fim do ano passado. Se tudo acontecer dentro da expectativa da comissão técnica palmeirense, Valdivia pode atuar na última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista contra o Mogi Mirim.